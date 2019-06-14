السلطات الصينية تعلن مقتل 61 وإجلاء 356 ألفا

ونقلت "يورو نيوز" بيانا نُشر، أمس الخميس، أعلنت فيه وزارة الطوارئ الصينية انهيار 9300 منزل وتضرر 3.71 مليون هكتار من الأراضي الزراعية جراء السيول وهي خسائر اقتصادية تقدر إلى الآن بنحو 13.35 مليار يوان (1.93 مليار دولار أمريكي).
يذكر أن الصين تعاني خلال فصل الصيف من جفاف في أقصى الشمال وسيول في الجنوب. وحذرت وزارة الطوارئ من أن الأقاليم الشمالية تشهد مستويات أقل من هطول الأمطار هذا العام، بينما من المتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى زيادة مخاطر حدوث فيضان بمجرى النهر الأصفر.
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