تركيا: لدينا خطواتنا المضادة إذا فرضت أمريكا عقوبات بسبب صفقة "إس-400"

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير التركي، قوله حول عقوبات أمريكية محتملة: "إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية ضدنا فلدينا خطواتنا المضادة".
#عاجل | تشاووش أوغلو (حول عقوبات أمريكية محتملة): إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية ضدنا فلدينا خطواتنا المضادة— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 14, 2019
وتابع: "عازمون على مواصلة صون استقلال الشعب التركي وحريته"، مؤكدا: "لن نتراجع إطلاقا عن منظومة إس-400 الروسية".
#عاجل| تشاووش أوغلو: لن نتراجع إطلاقا عن منظومة "إس-400" (كلمة في اجتماع محرري الأناضول)— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 14, 2019
وهددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا ووقف صفقة طائرات "إف 35"، إذا حصلت أنقرة على المنظومة الدفاعية الروسية.
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