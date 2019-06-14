سفاح نيوزيلندا يفاجئ العالم بتصريح جريء

فاجأ سفاح نيوزيلندا الذي يواجه 89 تهمة، منها 50 تهمة بالقتل و39 تهمة بشروع في قتل آخرين، بأنه بريء من كل تهم القتل والإرهاب الموجهة إليه.

والمتّهم القابع في سجن مشدّد الحراسة في أوكلاند لاذ بالصمت لدى مثله، الجمعة، أمام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، في حين قال محاميه شاين تيت إنّ موكّله "يدفع ببراءته من كل التّهم".

وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دام خلف 50 قتيلا، وجرح 48 آخرين، في 15 مارس الماضي.

وعقب الهجوم، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، إنه سيتم حظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية في نيوزيلندا، مشيرة إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات فورية، لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة، وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية.