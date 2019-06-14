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12:05 14 يونيو/ حزيران 2019
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    الخارجية الإيرانية

    إيران تقول إنها مسؤولة عن أمن مضيق هرمز

    © Sputnik. Sipo
    العالم
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    الموضوع:
    استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان (54)
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    قالت إيران، اليوم الجمعة، إنها مسؤولة عن أمن مضيق هرمز، وأن اتهامها بشن هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان، مثير للقلق.

    وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن إيران تتولى مسؤولية ضمان أمن مضيق هرمز؛ وأن هذا مثبتٌ بإغاثة بحارة ناقلتي النفط، وذلك بحسب وكالة "فارس".

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    © AFP 2019 / Atta Kenare
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    ورد موسوي على تصريحاتِ وزيرِ الخارجيةِ الأمريكية، مايك بومبيو، التي يحمّل فيها إيران مسؤولية الهجوم على السفينتين؛ بأن اتهام إيران في الحادث المريب والمؤسف للناقلتين هو العمل الأسهل والأبسط بالنسبةِ لبومبيو وحكام أمريكا.

    وتساءل موسوي عن أهداف ونوايا هذه الحوادث التي تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران؛ وأضاف موسوي أن تصريحات بومبيو ليست فقط مثيرةً للسخرية، بل أيضاً مزعجة ومثيرة للقلق.

    وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، أمس الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

    وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان، مؤكدا أن "هذا رأي الحكومة الأمريكية بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة".

    كما أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الخميس، أن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية في أن إيران هي المسؤولة عن هذا الحادث.

    وأعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، اليوم، أن بلادة تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن هذه الهجمات.

    كما رفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، اليوم، بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي "لا أساس له" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان أمس الخميس.

    الموضوع:
    استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان (54)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, السعودية, اليابان, أمريكا, عمان, إيران
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