بالفيديو... لقطات لبحارة ناقلة "فرونت ألتير" بعد إنقاذهم من الهجوم

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لأفراد طاقم ناقلة النفط "فرونت ألتير" بعد إنقاذهم من هجوم تعرضت له ناقلتهم في خليج عمان أمس الخميس.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن هيئة الملاحة البحرية الإيرانية، قولها بأنها أنقذت 11 بحارا من الجنسية الروسية و11 من الجنسية الفلبينية وواحدا من جورجيا، وجميعهم سالمون، وكانوا على متن الناقلة "فرونت ألتير".

Video of Crewmembers of tanker hit by a blast in #Gulf_of_Oman, after they R #RESCUED #BY #IRAN's relief teams & had brought to safety at Iran's #Jask.

Video refutes false reports by some medias claiming Iran avoided helping sailors.#FalseFlag#Gulfor pic.twitter.com/PdweifMstc — Harun Elbinawi (@ELBINAWI) June 14, 2019

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لاشتعال النيران بإحدى ناقلتي النفط اللتين أصيبتا وتعرضتا لأضرار، اليوم الخميس، في خليج عمان.

وقالت البحرية الأمريكية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عمان، وأنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان.

وأكد الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفا: "تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان".

وقالت مصادر في الشحن البحري والتجارة، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وأن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدغس" وترفع علم بنما.