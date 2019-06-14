عمران خان يكسر البروتوكول خلال قمة عالمية (بالفيديو)

وقع رئيس الوزراء الباكستاني، في "هفوة بروتوكولية"، مؤخرا، خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بشكيك.

ويظهر مقطع فيديو جرى نشره على الحساب الرسمي لحزب "تحريك إنصاف" الذي يقوده خان، أن رئيس الوزراء الباكستاني خالف كافة قادة الدول المشاركين في القمة التاسعة عشرة للمنظمة، وذلك بحسب وكالة "سكاي نيوز".

وتكمن هفوة عمران خان في أنه جلس على كرسيه، فيما كان زعماء الدول الأخرى واقفين لأجل تحية من يصلون إلى القاعة.

Prime Minister of #Pakistan @ImranKhanPTI's Arrival with other World Leaders at Invitation of President of Kyrgyzstan for Opening Ceremony 19th Meeting of the Council of the Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek Kyrgyzstan (13.06.19)#SCOSummit2019 pic.twitter.com/fYdKYN3Fv7 — PTI (@PTIofficial) June 13, 2019

حين انتبه خان إلى أنه جلس قبل الآخرين، قام للحظات قليلة مع دخول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكنه سرعان ما عاد إلى الجلوس، حتى وإن كان القادة الآخرون ما زالوا واقفين.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على المنصات الاجتماعية، وقال منتقدون إنه عمران كان مطالبا بالوقوف، على غرار باقي الزعماء.

في المقابل، قال مدافعون عن عمران خان، إنه لم يلتزم بالبروتوكول، على النحو المطلوب، لأنه حديث عهد بالسلطة، كما أنه لم يصبح رئيسا للوزراء إلا في، أغسطس/آب 2018، ولم يحضر الكثير من المحافل الدولية.