بوتين يصف نتائج الحرب على الإرهاب في سوريا بالنجاح المشترك لروسيا وإيران وتركيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات الروسية الإيرانية علاقات متعددة الأوجه في العديد من الاتجاهات.

بشكيك، سبوتنيك. ووصف الرئيس الروسي النتائج التي تحققت في الحرب ضد الإرهاب في سوريا بالنجاح المشترك لروسيا وإيران وتركيا.

العلاقات بين روسيا وإيران متعددة الأوجه. هذا يتعلق بالاقتصاد، وبقضايا الاستقرار في المنطقة، وجهودنا المشتركة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في سوريا.

وأكد بوتين أنه في اتجاه التسوية السورية، فقد تمكنت الأطراف من فعل الكثير. "بفضل، الموقف النشط لإيران. بالتأكيد، هذا نجاح مشترك — لإيران وتركيا وروسيا".

وجاءت تصريحات فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في بشكيك عاصمة قيرغيزستان.

وقال بوتين في القمة، صباح اليوم "لقد تم تحقيق نتائج حقيقية في الحرب ضد الإرهاب الدولي في سوريا. وقد تمت هزيمة الإرهابيين بفضل المساعدة الروسية الشاملة للحكومة السورية الشرعية".

وأضاف بوتين:

"عملية التسوية السياسية في تقدم، والعمل جار لتشكيل اللجنة الدستورية. المهمة ذات الأولوية الآن هي ضمان القضاء التام على المراكز الإرهابية التي لا تزال موجودة في سوريا، وفي المقام الأول في إدلب، وبالتوازي زيادة حجم المساعدات الإنسانية ودعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا".

وتضم منظمة شنغهاي في عضويتها 8 دول، الهند وكازاخستان وقرغيزيا والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وحصلت 4 دول، منغوليا وإيران وأفغانستان وبيلاروسيا، على صفة المراقب. وهناك 6 شركاء حوار مع المنظمة، سري لانكا وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال.