أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل أعمالها حول منبج وشرق الفرات بشكل صارم، معتبرا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بوعودها مع تركيا بشأن منبج.

وقال أردوغان اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي "شريكتنا الاستراتيجية أمريكا لم تلتزم بوعدها حول منبج"، مضيفا "عدم تحقيق توقعاتنا في منبج لا يعني تخلينا عن الموضوع".

وأضاف أردوغان "لا يمكننا أن نترك منبج وشرق الفرات نواصل أعمالنا حول الموضوع بشكل صارم"، مؤكدا "نحافظ على خططا حول منبج وتل رفعت وإدلب".

#عاجل | أردوغان: مواصلة النظام السوري الاعتداء على إدلب وقصفها بقنابل الفوسفور جريمة لا تُغتفر ولا يمكننا السكوت عليها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 14, 2019

وتابع أن "مواصلة النظام السوري الاعتداء على إدلب وقصفها بقنابل الفوسفور جريمة لا تُغتفر ولا يمكننا السكوت عليها. لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته على نقاط المراقبة التركية في إدلب" يقول أردوغان.

#عاجل | #أردوغان: لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته على نقاط المراقبة التركية في #إدلب (مؤتمر صحفي) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 14, 2019

وفيما يخص أزمة قبرص قال إن "تخفيض عدد جنودنا في شمال قبرص التركية غير وارد. ننشر قوات هناك بالقدر المطلوب ولن نستأذن أحدا بخصوص ذلك".