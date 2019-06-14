وقال أردوغان اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي "شريكتنا الاستراتيجية أمريكا لم تلتزم بوعدها حول منبج"، مضيفا "عدم تحقيق توقعاتنا في منبج لا يعني تخلينا عن الموضوع".
وأضاف أردوغان "لا يمكننا أن نترك منبج وشرق الفرات نواصل أعمالنا حول الموضوع بشكل صارم"، مؤكدا "نحافظ على خططا حول منبج وتل رفعت وإدلب".
#عاجل | أردوغان: مواصلة النظام السوري الاعتداء على إدلب وقصفها بقنابل الفوسفور جريمة لا تُغتفر ولا يمكننا السكوت عليها— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 14, 2019
وتابع أن "مواصلة النظام السوري الاعتداء على إدلب وقصفها بقنابل الفوسفور جريمة لا تُغتفر ولا يمكننا السكوت عليها. لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته على نقاط المراقبة التركية في إدلب" يقول أردوغان.
#عاجل | #أردوغان: لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته على نقاط المراقبة التركية في #إدلب (مؤتمر صحفي)— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 14, 2019
وفيما يخص أزمة قبرص قال إن "تخفيض عدد جنودنا في شمال قبرص التركية غير وارد. ننشر قوات هناك بالقدر المطلوب ولن نستأذن أحدا بخصوص ذلك".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)