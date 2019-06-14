استطلاع... 65 % من الروس "راضون" على سياسة بوتين

أوضح استطلاع أعده "مركز أبحاث الرأي العام الروسي"، أن 65 % من مواطني روسيا أعربوا عن الرضى على أنشطة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأن 72 % أجابوا بشكل إيجابي بشأن مسألة الثقة برئيس الدولة.

موسكو، سبوتنيك. وأشار الاستطلاع إلى أن تقييم عمل رئيس الوزراء، دميتري ميدفيديف والحكومة الروسية كان 38.3 %، و41.1 %على التوالي.

ووفقاً لبيانات الاستطلاع، أجاب 37.8 % من الروس بالإيجاب على سؤال مباشر حول الثقة في رئيس مجلس الوزراء.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الاستطلاع أن المواطنين يعربون عن ثقتهم في زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، بنسبة 34.1 %، ورئيس الحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوعانوف، بنسبة 33.7 %، ورئيس حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف بنسبة 26.6 %.

وردا على سؤال "وإذا كنا نتحدث عن سياسيين، بمن تثقون، وبمن لا تثقون به، في حل قضايا الدولة المهمة؟" كان ينبغي على المستطلعة آراءهم تسمية السياسيين بأنفسهم.

فمن بين الذين شملهم الاستطلاع، أعرب 31.1 % عن ثقتهم في رئيس روسيا، و 13.2 في المائة في وزير الدفاع، سيرغي شويغو، و11.4 % في وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، وتشير الدراسة في نفس الوقت إلى أن 23.4 % من الروس أعربوا عن عدم ثقتهم بمدفيديف، و21.2 % بجيرينوفسكي.

وكما أفادت الدراسة، فإن مستوى الدعم لحزب روسيا الموحدة بين الروس 33.7 %، والحزب الشيوعي الروسي 15.8 %، والحزب الديمقراطي الليبرالي 12%، و"روسيا العادلة" 5.8 %.

وقد أجرى مركز أبحاث الرأي العام الروسي، الاستطلاع في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. شملت الدراسة الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا.

وكانت طريقة الاستطلاع عبر مقابلة بالهاتف تعتمد على عينة عشوائية مكونة من قاعدتين من أرقام الهواتف الأرضية والمحمولة من 11.2 ألف شخص. بالنسبة لهذه العينة، لا يتجاوز الحد الأقصى لحجم الخطأ مع احتمال 95 % نسبة 1%.