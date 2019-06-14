الهند تعتزم إنشاء محطة فضائية خاصة بها

وصرح مدير وكالة الفضاء الهندية، كايلاسافاديفو سيفان، خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس الخميس في نيودلهي، أن الهند تتطلع إلى إنشاء محطة فضائية خاصة بها، وذلك بعد الانتهاء من أول مهمة مأهولة إلى البلاد في الفضاء في عام 2022، وفقا لرويترز.
يشار إلى أن وكالة الفضاء الهندية ستطلق في 15 يوليو/تموز المقبل، ثاني مهماتها إلى القمر، تحت اسم "شاندريان — 2"، بهدف إنزال مسبار وروبوت متنقل على سطحه في 6 سبتمبر/أيلول المقبل.
وإذا نجحت مهمة الهند كما خططت لها، ستصبح رابع دولة بعد الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة والصين، ترسل مركبة فضائية إلى القمر، الواقع على مسافة تقرب من 384 ألف كيلومتر من الأرض.
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