الهند تعتزم إنشاء محطة فضائية خاصة بها

تعتزم الهند إنشاء محطة فضاء خاصة بها، "في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة".

وصرح مدير وكالة الفضاء الهندية، كايلاسافاديفو سيفان، خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس الخميس في نيودلهي، أن الهند تتطلع إلى إنشاء محطة فضائية خاصة بها، وذلك بعد الانتهاء من أول مهمة مأهولة إلى البلاد في الفضاء في عام 2022، وفقا لرويترز.

وأشار إلى أن المحطة الفضائية الخاصة بالهند، ستمكن رواد الفضاء من البقاء لمدة 15 إلى 20 يوما، وسيتم بنائها في مدار يبلغ ارتفاعه حوالي 400 كيلومتر فوق الأرض.

يشار إلى أن وكالة الفضاء الهندية ستطلق في 15 يوليو/تموز المقبل، ثاني مهماتها إلى القمر، تحت اسم "شاندريان — 2"، بهدف إنزال مسبار وروبوت متنقل على سطحه في 6 سبتمبر/أيلول المقبل.

وإذا نجحت مهمة الهند كما خططت لها، ستصبح رابع دولة بعد الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة والصين، ترسل مركبة فضائية إلى القمر، الواقع على مسافة تقرب من 384 ألف كيلومتر من الأرض.