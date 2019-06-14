الخارجية الإيرانية تهاجم الإمارات وتحدث وزيرها عن "البقرة الحلوب"

وقال موسوي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "أولئك الذين يفتقدون إلى المصداقية والشرعية وحتى الاستقلال، وأولئك الذين يعتمد وجودهم كليا على شراء الأمن من الغربيين (الذين يرونهم فقط كـ "بقرة حلوب") ليسوا في موقف يسمح لهم بالتشكيك في مصداقية مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية".

Those who lack credibility, legitimacy—even independence—and whose existence relies on buying security from westerners (who only view them as "milking cows"), are in no position to question the credibility of officials of the Islamic Republic of Iran. https://t.co/rqKUEqB0xW — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) June 14, 2019

يذكر أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال، في وقت سابق، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن مصداقية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "تتضاءل".

وأضاف قرقاش: "تزداد إشارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى الفريق باء هزلية وتتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم".

وأشار إلى أن "العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة. وقف تصعيد الموقف الحالي يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء".

ويستخدم ظريف عادة تعبير "الفريق باء" للإشارة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وغيره في الإدارة الأمريكية وبمنطقة الخليج ممن يشاركونه نفس الموقف المتشدد تجاه إيران.

وتأتي تغريدة قرقاش على ما يبدو كرد فعل على أخرى نشرها ظريف قبله بساعة، قال فيها: "بعض التفسيرات الخاطئة تستلزم توضيحا: (الفريق باء) يخرب الدبلوماسية ويعتم على الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران".