البرازيل تعلن عن إمكانية مساعدة روسيا لها في تطوير قدراتها النووية

صرح السفير البرازيلي في موسكو توفار دا سيلفا نونيس، بأن روسيا تعد واحدة من الدول القليلة التي يمكنها مساعدة البرازيل في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

موسكو — سبوتنيك. وقال دا سيلفا، لوكالة " سبوتنيك": "نعلم أن روسيا من بين الدول القليلة التي يمكنها أن تقدم للبرازيل التكنولوجيا والتعاون والاستثمار في الصناعة النووية، وسوف نقوم بدراسة هذه الإمكانية في إطار الخطة البرازيلية لتوسيع مرافق صناعة إنتاج الطاقة للأغراض السلمية".

هذا وجرى توقيع اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية عام 1994. وفي عام 2017، وقعت مؤسسة "روس آتوم" الروسية، مع الشركتين البرازيليتين اليتروبراس وإليترونوكليار، مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون.

وأضاف السفير البرازيلي أيضا، أن البلدين يجريان حوارا هاما حول التعاون في مجال الزراعة: "لاحظنا أن روسيا تقدمت بشكل كبير في هذا المجال (الزراعة) ويسرنا للغاية أن شريكا مثل روسيا نجح في التقليل بشكل كبير من الاعتماد على واردات الزراعة".