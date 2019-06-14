إعلام: طائرة أمريكية رصدت "تحركات غريبة" لزوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط

كشف مصدر أمريكي مسؤول أن طائرة أمريكية بدون طيار "درون" رصدت اقتراب زوارق إيرانية من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان، قبل وقوع الهجوم.

ولم يوضح المصدر، إذا ما كانت الطائرة الأمريكية بدون طيار قد صورت الزوارق الإيرانية وهي تقوم بهجوم فعلي على الناقلتين، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف المصدر أن "إيران الطائرة الأمريكية دون طيار من طراز "MQ-9 ريبر"، وأطلقت صاروخ أرض جو، لكنها لم يصب الطائرة الأمريكية، وسقط الصاروخ في الماء".

وتابع المصدر "إنه في الأيام السابقة للهجوم على ناقلتي النفط، تم إسقاط طائرة ريبر أمريكية بدون طيار في البحر الأحمر من قبل ما يعتقد أنه صاروخ إيراني أطلقه الحوثيون".

وأعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تدخل لتقديم العون لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم ببحر عمان، فيما أفاد الإعلام الإيراني، بأن 44 شخصا تم إجلاؤهم من ناقلتي النفط، وذلك بعد أنباء تحدثت عن استهدافهما.

ويأتي الحادث بعد شهر من تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، وحملت أعلام السعودية والإمارات والنرويج، وهو الحادث الذي أشارت واشنطن بأصابع الاتهام فيه إلى إيران.