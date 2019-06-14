وزيرة: المكسيك جاهزة للرد بالمثل إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية

وتحدثت في الكونغرس قائلة إن حكومة المكسيك ستبادر أيضا إلى اتخاذ إجراءات ثنائية ومتعددة الأطراف للدفاع عن مصالحها التجارية إذا استحدثت الولايات المتحدة رسوما جمركية، وفقا لرويترز.

وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، قال "إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا في إطار مسعى مكسيكي، لاحتواء تدفق هجرة أبناء أمريكا الوسطى التي أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال إيبرارد للصحفيين في تصريحات نقلها التلفزيون لدى مغادرته لاجتماع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن: "أوضحنا أن هناك 6000 فرد وسيتم إرسالهم إلى هناك، وفقا لرويترز.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ابتداء من العاشر من يونيو/ حزيران المقبل، قبل أن يتراجع عنها، بسبب ما وصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.