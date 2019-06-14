وزيرة: المكسيك جاهزة للرد بالمثل إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية

وتحدثت في الكونغرس قائلة إن حكومة المكسيك ستبادر أيضا إلى اتخاذ إجراءات ثنائية ومتعددة الأطراف للدفاع عن مصالحها التجارية إذا استحدثت الولايات المتحدة رسوما جمركية، وفقا لرويترز.
وقال إيبرارد للصحفيين في تصريحات نقلها التلفزيون لدى مغادرته لاجتماع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن: "أوضحنا أن هناك 6000 فرد وسيتم إرسالهم إلى هناك، وفقا لرويترز.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ابتداء من العاشر من يونيو/ حزيران المقبل، قبل أن يتراجع عنها، بسبب ما وصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
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