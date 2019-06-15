"موديز" تخفض تصنيف تركيا إلى "عالي المخاطر"... وأنقرة ترد: علامات استفهام حول حيادية المؤسسة

خفضت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر يوم الجمعة قائلة، أن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.

إسطنبول — سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، خفضت موديز التصنيف إلى "بي 1 "من " بي إيه 3 " وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.

من جانبها ردت وزار المالية التركية على خفض موديز التصنيف الائتماني لها مشرة إلى أنه "لا يتوافق مع المؤشرات الاقتصادية".

وقالت وزارة المالية التركية إن خفض وكالة "موديز"، تصنيفات تركيا السيادية إلى درجة عالية المخاطر يوم الجمعة لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد.

وأضافت الوزارة في بيان بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني إلى "بي 1 "من " بي إيه 3، أن "القرار لا يتوافق مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي وبالتالي فإنه يثير علامات استفهام حول موضوعية وحيادية تحليلات تلك المؤسسة".