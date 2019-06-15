"موديز" تخفض تصنيف تركيا إلى "عالي المخاطر"... وأنقرة ترد: علامات استفهام حول حيادية المؤسسة

إسطنبول — سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، خفضت موديز التصنيف إلى "بي 1 "من " بي إيه 3 " وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت وزارة المالية التركية إن خفض وكالة "موديز"، تصنيفات تركيا السيادية إلى درجة عالية المخاطر يوم الجمعة لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
وأضافت الوزارة في بيان بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني إلى "بي 1 "من " بي إيه 3، أن "القرار لا يتوافق مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي وبالتالي فإنه يثير علامات استفهام حول موضوعية وحيادية تحليلات تلك المؤسسة".
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