المكسيك تعتزم تقديم وثيقة لمجموعة العشرين تحثهم بها الاهتمام بأزمة المهاجرين بأمريكا الوسطى

مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، قال إيبرارد خلال جلسة بمجلس الشيوخ المكسيكي "سنقدم وثيقة كي تدرسها المجموعة. تطلب منها بشكل أساسي الكف عن تجاهل الأزمة التي نواجهها في أمريكا الوسطى".
وكانت المكسيك قد اتفقت الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة على تطبيق قيود أشد على الهجرة لتفادي فرض رسوم جمركية عقابية عليها.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ابتداء من العاشر من يونيو/ حزيران المقبل، قبل أن يتراجع عنها، بسبب ما وصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
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