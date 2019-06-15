رحمان وبوتين يبحثان آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

بحث رئيس طاجيكستان إمام على رحمان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة في دوشنبة آفاق تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حسبما أفادت رئاسة طاجيكستان.

دوشنبة — سبوتنيك. وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسة فقد أشار رحمان إلى أهمية اللقاءات والمحادثات رفيعة المستوى بالنسبة لتطور العلاقات بين الدول.

ونقل المكتب عن الرئيس الطاجيكستاني قوله: "أنا واثق من أن لقاءنا الجديد سيعطي زخما ملموسا لهذه العملية".

وذكر المكتب، في بيان، أن رئيسي الدولتين أعربا عن ارتياحهما لنتائج زيارة رئيس طاجيكستان إلى روسيا في أبريل الماضي، وتطبيق الاتفاقات الموقعة بين البلدين سابقا في مختلف مجال التعاون الثنائي.

ووصل بوتين إلى العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه للمشاركة في قمة "مؤتمر التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا".

وستشارك في القمة التي تنعقد اليوم السبت 15 يونيو/حزيران وفود عن 27 دولة عضوا، و13 مراقبا، من بينهم ممثلون عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.

ووصل إلى دوشنبة لحضور القمة رؤساء روسيا والصين وأوزبكستان وإيران والصين وكازاحستان وتركمانستان وقرغيزستان وسريلانكا. أما أفغانستان فيمثلها في قمة دوشنبه رئيس وزرائها عبد الله عبد الله.