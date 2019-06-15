الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات ضد تركيا بسبب أنشطتها غير المشروعة في قبرص

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات ضد تركيا إذا لم توقف أنشطتها غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص.

أثينا - سبوتنيك. وقال تسيبراس عقب قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا يوم الجمعة: "أعتبر أنه من المهم جدا أن الرسائل الواضحة التي أرسلنها اليوم [لتركيا] ومفادها، أن الاتحاد الأوروبي سينظر ويتخذ إجراء إذا لم توقف تركيا أنشطتها غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص".

وأضاف: "نعرب عن دعمنا الكامل [للرئيس القبرصي] نيكوس أناستاسيادس".

والجدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وتعتبر تركيا أن لديها الحق باستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفينة حفر إليها ما اعتبر عملا غير قانوني كونه يمس المنطقة التجارية الخالصة لقبرص.