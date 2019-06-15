ممثل تجاري: روسيا لديها كل الشروط الأساسية لتصبح موردا رئيسيا لفول الصويا للصين

أعلن ممثل روسيا التجاري في الصين، سيرغي إينوشن، إن روسيا لديها كل الشروط الأساسية لتصبح موردا رئيسيا لفول الصويا للصين.

هاربين (الصين) — سبوتنيك. وقال إينوشن على هامش المعرض الروسي – الصيني في هاربين لوكالة "سبوتنيك": "تجري الآن مفاوضات لزيادة إنتاج هذه المنتجات (الصويا)، بما في ذلك الجهود التي تبذل من الجانب الروسي — من خلال الوزارات والإدارات ذات الصلة. في الوقت الحالي، نحن لسنا موردا رئيسيا لفول الصويا للصين، ولكن لدينا جميع الشروط الأساسية لهذا".

وأشار الممثل التجاري إلى أن فول الصويا مورد استراتيجي، وحجم ما يمكن توريده للصين قد يصل إلى 40 — 45 مليار دولار سنويا من حيث القيمة الإجمالية.

وأضاف أن فول الصويا أحد الأعلاف الرئيسية للماشية الصينية، لذلك "الصين مهتمة بوجود موردين موثوقين لهذه المنتجات".

وتابع الممثل التجاري

"في هذا الصدد، أنه من المنطقي أن نفترض أن الصين تجري محادثات مع دول أخرى موردة لفول الصويا، وليس فقط مع روسيا".

يذكر أن الصين تستهلك نحو 60 بالمئة من فول الصويا المتداول في العالم لتغذية قطاع تربية المواشي لديها وهو الأضخم في العالم. وتقوم المصانع بطحن البذور الزيتية لإنتاج مكون رئيسي في غذاء الحيوانات.

ويقام المعرض الصيني الروسي السادس في مدينة هاربين الصينية في الفترة من 15 إلى 19 يونيو، والموضوع الرئيسي للمعرض هذا العام هو "التعاون الروسي الصيني: الفرص والإمكانات والمستقبل".