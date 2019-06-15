الرئيس الأوكراني الجديد يسمي غايته

وحدد زيلينسكي مهمته الرئيسية بإحلال السلام في شرق البلاد. وقال رئيس جمهورية أوكرانيا خلال لقائه بنظيره السلوفاكي يروسلاف لايتشاك، إن غايته الرئيسية وقف الحرب ووقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا تفقد المزيد من أبنائها من الجنود وسكان منطقة دونباس عاما بعد عام.

وبادر أركان السلطة الأوكرانية الذين صعدوا إلى قمة السلطة إثر وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف، إلى إشعال نار الحرب في منطقة دونباس في عام 2014، ساعين إلى قمع انتفاضة أهالي المنطقة الذين رفضوا الانقلاب.

ومن جانبه يشتبه رئيس أحد أحزاب المعارضة الأوكرانية بأن الرئيس زيلينسكي لا يسعى إلى حل نزاع دونباس بالطرق السلمية. وقال فيكتور ميدفيدتشوك، رئيس الحزب الذي يحمل اسم منصة المعارضة من أجل الحياة، عبر موقع "تويتر"، إنه لا يرى دليلا على أن زيلينسكي وفريقه يريد السلام.