أوروبا تسعى لحظر الإتجار في الأدوات التي تستخدم للتعذيب

قالت سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة إنه ينبغي تجريم الإتجار في الأدوات التي تستخدم للتعذيب والإعدام وإن من الممكن حظرها وذلك بناء على مبادرة يتزعمها الاتحاد الأوروبي والأرجنتين ومنغوليا.

وقالت مالمستروم لوكالة "رويترز" أمس الجمعة "اليوم بوسعك أن تشتري كل الأنواع (الأدوات) من الانترنت. بوسعك أن تشتري هراوات ذات أسنان حتى أنك تستطيع أن تشتري غرفة غاز".

وأضافت "تستطيع أن تشتري أحزمة كهربائية، وهراوات خاصة، ومعدات أو منتجات تستخدم فقط في إيذاء الناس. الغرض الوحيد منها هو التعذيب".

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن نحو 65 دولة تؤيد المبادرة معبرة عن أملها في أن تحظى بالقبول في تصويت بالأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر يمنح الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش تفويضا للتجهيز لطرح قرار ملزم.

ويؤيد جوتيريش وميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المشروع الذي شبهته مالمستروم بحملات سابقة لحظر التجارة في الأجناس المعرضة للخطر وفرض قيود على تجارة الأسلحة.

وقالت "هذا لن يستأصل التعذيب لكنه سيزيد من صعوبة الحصول على الأدوات".