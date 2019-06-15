تركيا تعرض مقاتلتها من الجيل الخامس

وأعلنت الشركة التركية التي تصنع الطائرة المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات أنها تنوي عرض النموذج الكامل من مقاتلة الجيل الخامس التركية في معرض الطيران الذي ستنطلق فعالياته في لوبورجيه ضاحية العاصمة الفرنسية باريس، في 17 يونيو/حزيران وتستمر حتى 23 يونيو.

وذكر جهاز الإعلام التابع لشركة توركيش أيروسبايس إندستري، نقلا عن مديرها العام تيميل كوتيل "أننا سنصنع ما تصنع دول العالم القليلة".

يُذكر أن العمل في مشروع مقاتلة الجيل الخامس التركية دخل مرحلة تحديد مواصفاتها.