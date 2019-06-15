خطأ مطبعي... ترامب يسمي الأمير تشارلز أمير "الحيتان"

أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشوره على تويتر ودعا الأمير تشارلز بأمير "الحيتان" (أي Prince of Whales بدلا من Prince of Wales) بدلا من أمير ويلز، وتحدث في منشوره عن رحلته إلى بريطانيا والاجتماعات مع القادة الأوروبيين.

وسرعان ما تم حذف التغريدة، لكن مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي المنتبهين أخذوا لقطة شاشة (سكرين شوت) للمنشور.

What can I say? It really is wonderful to live in Whales and work on BBC Radio Whales. #Trump #wales #PrinceOfWhales https://t.co/FSlBw4SIDX — Behnaz (@behnazakhgar) June 13, 2019

وجاءت تغريدة ترامب ردا على انتقاد ما قاله في مقابلة مع "أي بي سي نيوز"، حيث قال في حال قدمت حكومة أجنبية معلومات مسيئة عن منافسه السياسي فسيصغي أولا إلى المعلومات ولن يسرع لإخبار مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الأمر.

وبالطبع لم يتملك المستخدمون أنفسهم وبدؤوا في نشر "الميمات".

فنشر أحدهم، أطالب التحدث إلى أمير الحيتان!

"I DEMAND TO SPEAK TO THE PRINCE OF WHALES!" pic.twitter.com/gGrXNF6wa1 — Born Miserable (@bornmiserable) June 13, 2019

صور أمير الحيتان تم التقاطها في وقت سابق من اليوم.

The Prince of Whales, pictured earlier today pic.twitter.com/GmnAiQuzwx — Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) June 13, 2019

أمير الحيتان يلتقي بدوق السذج.

وتساءل المستخدمون أيضا، حول ما أطلق ترامب على الملكة إليزابيث الثانية بملكة "إنجلترا" ثم أضاف بين قوسين بريطانيا كما أضاف عبارة "الدول الأجنبية".

حيث علق أحدهم: دعونا نتوقف عن السخرية من أن ترامب أخطأ في الكتابة وكتب "أمير الحيتان"، ونشكره بأنه بين لنا أن ملكة إنجلترا هي مواطنة بريطانية أو من بريطانيا.

Can we PLEASE stop mocking his illiteracy for writing Prince of Whales and THANK his thoughtful parentheses for teaching us all that the Queen of England is from the U.K.? pic.twitter.com/7ahd9HoHP7 — John Fugelsang (@JohnFugelsang) June 13, 2019

وتم فتح على تويتر حساب "أمير الحيتان" وقد قام صاحبه بتصريح على الصفحة أنه لم يجتمع مع ترامب أو أي "ساذجين" آخرين.