محكمة ألمانية تفرض حظرا نهائيا على شركة طيران إيرانية

قضت محكمة ألمانية، في مدينة لونبورغ، بفرض حظر على شركة الطيران الإيرانية "ماهان آير"، وذلك لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" أن المحكمة الإدارية الإقليمية في مدينة لونبورغ أيدت، أمس الجمعة، حكم حظر الطيران في الأجواء الألمانية المفروض على شركة "ماهان آير" الإيرانية، وذلك لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية.

وكانت الخارجية الألمانية ذكرت أن الشركة نقلت معدات عسكرية ومقاتلين محتملين إلى سوريا.

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها، غير القابل للطعن، أن المصالح السياسية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية قد تمثل مبررا للتراجع عن رخصة تشغيل للنقل الجوي أو تعليقها.

وكانت الخارجية الألمانية ذكرت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن السبب في تشديد العقوبات، إلى جانب نشاط عناصر استخباراتية إيرانية في ألمانيا، كان نقل شركة الطيران معدات عسكرية ومقاتلين محتملين إلى سوريا على متن طائراتها.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايغ الألمانية قضت من قبل في حكم درجة أولى بأن هناك أدلة كافية على قيام "ماهان آير" برحلات نقل إلى مناطق أزمات، وأيضا بالنسبة لأعمال إرهابية إيرانية في أوروبا.