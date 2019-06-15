هدية مميزة من بوتين بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الصيني (صور)

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الصيني شي جين بينغ، صندوق من الآيس كريم الروسي المميز موضحا أن رجال الأعمال الصينيين الذين التقى بهم خلال المنتدى الاقتصادي في فلاديفوستوك أخبروه أنهم مغرمون جدا بهذه المثلجات، منذ ذلك الحين، ارتفعت واردات الآيس كريم الروسي عالي الجودة في الصين إلى حد كبير.

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ، وقدم له الآيس كريم الروسي كهدية بمناسبة عيد ميلاده.

© Sputnik . Alezei Druzhinin فلاديمير بوتين يهدي الرئيس الصيني في عيد ميلاده خلال مؤتمر بناء الثقة في آسيا

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن "الرئيس (الروسي) أشاد بدور شي جين بينغ في تطوير العلاقات الثنائية ولاحظ نجاح زيارته الرسمية الأخيرة لروسيا".

وذكر الرئيس الصيني في وقت سابق، أنه خلال كل من زياراته لروسيا يطلب بعض الآيس كريم ليأخذها معه إلى دياره.

© Sputnik . Алексей Дружинин فلاديمير بوتين يهدي الرئيس الصيني في عيد ميلاده خلال مؤتمر بناء الثقة في آسيا

بينما تصف موسكو وبكين علاقاتهما بأنها شراكة استراتيجية، من المعروف أن العلاقات الشخصية بين رئيسي الدولتين ودية.

في وقت سابق من هذا الشهر، وصل الرئيس الصيني إلى روسيا للقاء بوتين والمشاركة في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2019، لذلك قام الرئيس الروسي شخصيا بتنظيم جولة غير رسمية حول مدينته الأم لنظيره الصيني.