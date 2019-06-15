هدية مميزة من بوتين بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الصيني (صور)

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ، وقدم له الآيس كريم الروسي كهدية بمناسبة عيد ميلاده.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن "الرئيس (الروسي) أشاد بدور شي جين بينغ في تطوير العلاقات الثنائية ولاحظ نجاح زيارته الرسمية الأخيرة لروسيا".
وذكر الرئيس الصيني في وقت سابق، أنه خلال كل من زياراته لروسيا يطلب بعض الآيس كريم ليأخذها معه إلى دياره.
بينما تصف موسكو وبكين علاقاتهما بأنها شراكة استراتيجية، من المعروف أن العلاقات الشخصية بين رئيسي الدولتين ودية.
في وقت سابق من هذا الشهر، وصل الرئيس الصيني إلى روسيا للقاء بوتين والمشاركة في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2019، لذلك قام الرئيس الروسي شخصيا بتنظيم جولة غير رسمية حول مدينته الأم لنظيره الصيني.
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