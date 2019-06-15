"مسؤول عسكري إسرائيلي أسبق يتهم نتنياهو بعرقلة توجيه ضربة لحماس لـ"أسباب حزبية

اتهم مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، بعرقلة توجيه ضربة عسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، وتحقيق قوة الردع لأسباب حزبية.

القدس — سبوتنيك. وقال القائد الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء المتقاعد، أهارون زئيفي فركش، خلال ملتقى السبت الثقافي، وحسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم السبت: "من الضروري تحقيق الردع ضد حماس، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي يعرفان كيفية القيام بذلك، ولكن رئيس الحكومة يمنعهما لاعتبارات سياسية".

وذكرت قناة "أي. 24 نيوز" الإسرائيلية أن "المعارضة الإسرائيلية تنتقد نتنياهو مرارا وتكرارا، وتقول إن الجيش الإسرائيلي لديه خطط لإخضاع حركة حماس في غزة، إلا أن نتنياهو يكبّل أيدي الجيش عن القيام بذلك".

كما وجهت أوساط إسرائيلية انتقادات عديدة لنتنياهو، لسماحه بنقل أموال من قطر إلى حركة حماس في غزة، إذ يرى منتقدوه أن من شأن ذلك تعزيز قوة حماس الاقتصادية.

وقالت القناة إن "حزب (الليكود) الذي يتزعّمه نتنياهو، نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وأكد أن نتنياهو يضع أمن دولة اسرائيل ومواطنيها على سلم أولوياته".