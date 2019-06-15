الكشف عن حقيقة تقارير قالت إن نسبة الإناث في العالم ضعف نسبة الذكور

كشفت الشعبة المسؤولة عن إحصاءات السكان في الأمم المتحدة عن النسب المتوقعة بين الإناث والذكور في العالم مبينة أن التقارير التي انتشرت حول أن نسبة الإناث تفوق الضعف هي ليست صحيحة.

وبعد تقرير نشرته وسيلة إعلامية نيجيرية جاء فيه أن عدد الذكور في العالم هو 2.2 مليار مقابل 6.6 مليار أنثى، نقلت وكالة "فرانس برس" عن شعبة السكان في الأمم المتحدة، تأكيدها "، أن أحدث التوقعات السكانية في العالم هي 3.82 مليار أنثى و3.89 مليار ذكر، وهو ما يكشف فارقا ضئيلا بين أعداد الجنسين.

وكان المقال المنشور في إحدى الصحف النيجيرية حقق انتشارا واسعا، ونسب هذه الأرقام إلى "تقرير التوقعات السكانية العالمية للربع الأول من عام 2019" الصادر عن الأمم المتحدة.

ويزعم التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي إندبندنت" النيجيرية، التي تعتبر نفسها "الصحيفة الأكثر قراءة بين رجال الأعمال والنخب السياسية"، أن هناك الآن 7.8 مليار شخص في العالم.

وجاء في تقرير الصحيفة النيجيرية والذي تمت مشاركته أكثر من 6300 مرة، أن مليار شخص في العالم متزوجون، بينما يوجد 130 مليون سجين، و70 مليون آخرون مصابون بأمراض عقلية.