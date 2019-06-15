مناورات عسكرية للجيش الإسرائيلي للحفاظ على حالة الاستعداد والجاهزية

يجري الجيش الإسرائيلي مناورات واسعة النطاق لأسبوع كامل تحاكي سيناريوهات مختلفة، للحفاظ على حالة الاستعداد والجهوزية، وذلك في إطار خطة التدريبات السنوية للعام الجاري.

القدس — سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له مساء اليوم، "سيبدأ يوم غد تمرين عسكري واسع النطاق في مناطق مختلفة من البلاد بما فيها الأغوار والجليل الأعلى ومدينة نهاريا وبحرية طبريا وهضبة الجولان".

وأضاف أدرعي "يتوقع انتهاء التمرين في يوم الخميس، وستلاحظ خلاله حركة ناشطة للمركبات العسكرية والطائرات الحربية والمروحية والنقل وطائرات أخرى".

وتابع أدرعي بالقول "ستسمع صافرات في عدة قواعد عسكرية في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى استخدام الدخان في بعضها".

وأكد أدرعي على أنه "تم التخطيط للتمرين مسبقًا وفِي إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2019 ، حيث يهدف للحفاظ على استعداد القوات وجاهزيتها".

وتوترت الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق ما يعرف بـ "مسيرات العودة" الفلسطينية بدءا من احتفالات يوم الأرض في آذار/مارس 2018 وبشكل أسبوعي، والتي تطورت لمواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين. وتتبادل إسرائيل والفصائل الفلسطينية القصف من حين لآخر على خلفية هذا التوتر.

كما تشن إسرائيل غارات بين الحين والآخر غارات داخل سوريا تستهدف ما تصفه إسرائيل بمحاولات تموضع لإيران هناك.

كما تأتي التدريبات في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية البرنامج النووي للأخيرة، والتي وصلت إلى حد إعلان واشنطن إرسالها حاملات طائرات وقاذفات لمنطقة الخليج.