ترامب: لندن تحولت إلى "مدينة الطعن"... هذه لندستان

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، هجوما شرسا على رئيس بلدية لندن، صادق خان، ووصفه بأنه "كارثة".

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "صادق خان، كارثة، وسيزداد سوءا"، بعد مقتل 3 أشخاص في المدينة في أقل من 20 ساعة".

LONDON needs a new mayor ASAP. Khan is a disaster — will only get worse! https://t.co/n7qKI3BbD2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2019

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وأعاد ترامب نشر تغريدة للمعلقة اليمينية كاتي هوبكنز، التي وصفت لندن بأنها "مدينة الطعن" وقالت: "هذه لندستان التي يرأسها خان" في عبارة استخدمت لوصف فشل المدينة في التصدي لمتطرفين إسلاميين.

وقال الرئيس الأمريكي على تويتر "لندن تحتاج لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن. خان كارثة — وسيجعل فقط الأمور تزداد سوءا!".

وتابع قائلا "إنه (خان) عار وطني يدمر مدينة لندن".

He is a national disgrace who is destroying the City of London! https://t.co/l3qcUS17jh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2019

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وكان ترامب وصف خان، وهو مسلم وينحدر من أصول باكستانية، بأنه فاشل في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما انتقد خان حكومة بلاده، لتوجيهها دعوة لترامب للقيام بزيارة دولة لبريطانيا وشبهه بالفاشيين في القرن العشرين.

وتعود الخصومة بين ترامب وخان لفترة طويلة ماضية، حيث كان خان انتقد مساعي ترامب لحظر دخول المسلمين الولايات المتحدة، بينما وبخ ترامب رئيس البلدية على تعامله مع الهجوم الإرهابي، الذي أودى بحياة 11 شخصا على جسر في لندن عام 2017.