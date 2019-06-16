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    الحرس الثوري الإيراني - إيران 03 أبريل/ نيسان 2006

    خبير يشرح لماذا تقف إيران "حجر عثرة" أمام الخطط الأمريكية في سوريا

    © AFP 2019 / Fars News
    العالم
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    تبذل الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الجهود لإلحاق الأذى بإيران التي تعيق خطط واشنطن في الشرق الأوسط.

    وتحدث المحلل السياسي ونائب مدير معهد التاريخ والسياسة إم بي غي أو، فلاديمير شابوفالوف مع وكالة الأنباء الفيدرالية لماذا أصبحت إيران "حجر عثرة" أمام الخطط الأمريكية في سوريا.

    علم سوريا
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    بوتين يقيم التعاون مع إيران وتركيا في سوريا

    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال أثناء اجتماع مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، "اليوم تعاون موسكو وأنقرة وطهران يجلب فوائد حقيقية في سوريا، بالإضافة إلى تأثير إيجابي على التسوية طويلة الأجل للوضع في المنطق"، وأشار إلى أن هذه الدول الثلاث تلعب دوراً هاماً في تشكيل وبدء عمل اللجنة الدستورية للجمهورية العربية السورية.

    ويلاحظ صحفيو الوكالة الفيدرالية أن إيران هي واحدة من الحلفاء الرئيسيين لسوريا، والتي حالت دون سقوط دمشق خلال اندلاع الحرب الأهلية. تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2011، أعربت طهران عن دعمها للحكومة الشرعية في سوريا، مستخدمة قوات النخبة الخاصة لقمع الانتفاضة.

    حتى الآن، تواصل إيران مساعدة دمشق الرسمية في مكافحة الإرهاب العالمي. لا تزود طهران حليفها بالأسلحة فحسب، بل تقدم أيضًا مساعدات مالية للشعب السوري.

    وفقًا لصحفيين الوكالة، فإن إيران وجيشها اليوم يمثلان عائقًا أمام خطط الولايات المتحدة، التي ترغب في بيع نفط سوريا بطريقة غير مشروعة.

    يكتب الصحفيون، نقلاً عن مصادرهم الخاصة، أن واشنطن لديها خطة ماكرة تهدف إلى حرمان دمشق من حليف مهم. إن المعسكرات التدريبية التي تم إنشاؤها في منطقة التنف لإرهابيي "الجيش السوري الحر"، والتي تخضع لسيطرة الولايات المتحدة، هي جزء من مشروع القضاء على إيران كشريك لسوريا. تتمثل خطة الجيش الأمريكي في أن يقوم الإرهابيون الذين أعدتهم، وهم يرتدون بزة الجيش الإيراني، بإجراء سلسلة من الاستفزازات في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري.

    وأشار المقال إلى أنه حتى الآن، لم تنجح جهود الولايات المتحدة لزعزعة استقرار العلاقات بين دمشق وطهران، لكن وجود قواعد تدريب بالقرب من التنف يدل على جدية نوايا واشنطن.

    وفقًا لفلاديمير شابوفالوف، فإن واشنطن اليوم على استعداد لبذل جهود كبيرة لتخريب العلاقات بين إيران وسوريا، لأن تصرفات طهران تقف حجر عثرة أمام خطط الولايات المتحدة.

    حاملة الطائرات افرام لينكولن
    © Photo/ Public domain/United States Navy
    ثلاثة سيناريوهات لحرب الولايات المتحدة ضد إيران

    وقال الخبير: "تقدم إيران المساعدة للحكومة السورية طيلة فترة النزاع المسلح، وهذه المساعدة كبيرة للغاية، فهي عسكرية وإنسانية بطبيعتها. في كثير من النواحي، فإن العلاقات الوثيقة مع إيران هي التي تلعب دورًا إيجابيًا مهمًا في الوضع الحالي في سوريا".

    كما أشار إلى أن إيران، إلى جانب روسيا وتركيا، عضو مهم فيما يسمى بـ "صيغة أستانا" للمفاوضات بشأن الوضع في منطقة الجمهورية العربية السورية. يعتقد المحلل السياسي أن مساعدة طهران اليوم بالنسبة لسوريا مجدية وقيمة.

    وفقًا لفلاديمير شابوفالوف، فإن الاستفزازات التي يقوم بها المسحلون بناء على أوامر الولايات المتحدة موجهة، أولاً وقبل كل شيء، ضد إيران، التي قد قد تصبح الهدف التالي لما يسمى بالثورة الملونة.

    وقال العالم السياسي "تصرفات الولايات المتحدة مفهومة تماما: تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على جميع الدول التي هي أصدقاء أو شركاء لإيران."

    وأعرب الخبير عن ثقته من أننا نشهد اليوم حربًا غير معلنة ضد إيران. الولايات المتحدة، بذرائع كاذبة ، تقوم باضطهاد واسع النطاق لطهران.

    اليوم، إيران، بسبب قدراتها الاقتصادية والعسكرية، فضلاً عن موقعها الإقليمي، هي لاعب سياسي رئيسي في الشرق الأوسط، لا تعجب البيت الأبيض.

    وخلص المحلل إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، من المهم حرمان إيران من الدعم الدولي، وهنا "جميع الوسائل جيدة، أعتقد أن محاولات زعزعة استقرار الوضع والعلاقات بين دمشق وطهران هي إحدى هذه الأساليب".

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
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