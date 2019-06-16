أردوغان يحدد موعد تسليم منظومة "إس-400"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنه ناقش مع الرئيس فلاديمير بوتين إرسال أنظمة الدفاع الجوي "إس-400".

ووفقا ل"سي إن إن" التركية، فإنه سيبدأ إرسال المنظومات في النصف الأول من يوليو تموز.

في وقت سابق أكدت أنقرة، أنها لن تتخلى عن شراء "إس-400". وأعلنت الولايات المتحدة أن منظومة إس-400 لا تتفق مع معايير الناتو، وهددت بفرض عقوبات إذا اشترتها، وقالت مرارًا إن بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع تركيا طائرة F-35 الأحدث.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" لتركيا في كانون الأول/ديسمبر 2017 في أنقرة. وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيا.