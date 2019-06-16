الكرملين: الوضع في خليج عمان من الممكن أن يزعزع أسس الاقتصاد العالمي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الإدعاءات ضد إيران بشأن الوضع في خليج عمان "من الصعب تؤخذ بعين الاعتبار".

فلاديفوستوك- سبوتنيك. وقال بيسكوف برنامج "موسكو، كرملين، بوتين" على قناة "روسيا 1": "لم ننس أنابيب المساحيق البيضاء [التي أظهرها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في عام 2003 في مجلس الأمن الدولي كدليل على أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل ، وهو ما لم يتم تأكيده لاحقا]. نتذكر ذلك. وبالتالي تعلمنا أن نكون مقيدين في تقييماتنا وما زلنا نحث على إجراء تقييم واقعي للوضع والانتظار حتى تظهر بعض البيانات المقنعة. والإشارة إلى أن هذه بيانات سريه أمر سخيف".

وأضاف المتحدث الروسي: "مثل هذه الحوادث قادرة حقا على هز أسس الاقتصاد العالمي، وبالتالي، لا يمكن أن تؤخذ الاتهامات التي لا أساس لها في الحسبان".

وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم، صباح الخميس، أثناء نقل شحنات من السعودية والإمارات، في هجوم يهدد إمدادات النفط إلى العالم حيث يمر 30% من إنتاج النفط في العالم عبر خليج عمان.

وألقت لندن اللوم على طهران واتهمتها بالتورط في ما حدث في خليج عمان.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في وقت سابق، إن بريطانيا تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان، وحذرت إيران من أن هذه الأفعال "غير حكيمة للغاية".