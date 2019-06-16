البابا فرنسيس يتابع بقلق تصاعد التوتر في الخليج

ودعا البابا، خلال زيارته لمدينة كاميرينو بوسط إيطاليا، المجتمع الدولي للجوء إلى الوسائل الدبلوماسية في حل مشكلات الصراع المعقدة بالشرق الأوسط وإلى دعم الحوار وتعزيز السلام، وفقا لرويترز.

وأدت الهجمات على ناقلتين يوم الخميس 13 يونيو/حزيران الجاري، إلى تفاقم الأزمة الناجمة عن هجمات مماثلة على 4 سفن في مايو/أيار، إذ ألقت واشنطن بمسؤوليتها على طهران أيضا، والتوتر محتدم أصلا بين الولايات المتحدة وإيران بسبب برنامجها النووي.

ونفت إيران أي دور لها في الهجمات على الناقلتين جنوبي مضيق هرمز الذي يمر منه أغلب نفط السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وباقي الدول المنتجة للخام في المنطقة للأسواق العالمية.

ونشرت القوات الأمريكية تسجيلا مصورا، صباح الجمعة، يزعم ظهور سفينة للحرس الثوري الإيراني تقوم بإزالة لغم لم ينفجر من هيكل ناقلة النفط اليابانية "كوكورا كريسوس"، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته، فيما شاركت السعودية الموقف ذاته، أما لندن فأعلنت على لسان وزير خارجية جيريمي هنت أنها تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن هذه الهجمات.

ودعت موسكو الخميس إلى عدم استخدام حادث ناقلات النفط المأساوية، والتي هزت سوق النفط العالمي، في خليج عمان لتأجيج الموقف ضد إيران.