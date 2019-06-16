عبد اللهيان: هدف ترامب من التفاوض مع إيران هو الفوز في انتخابات 2020

قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التفاوض مع إيران هو الفوز في انتخابات 2020.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن عبد اللهيان القول إن الغرب كان يظن خلال العام الماضي أن إيران ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي دون أن تنتفع من خصائص هذا الاتفاق وتبقى منتظرة وعوده.

وأضاف أن إيران اتخذت قراراً دقيقاً في هذا الشأن، حيث اتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قراراً أصاب الغرب بصدمة، منوها إلى أن زيارات الوفود السياسية التي تتم حالياً إلى إيران تؤكد التزامها بالعلاقات مع إيران، لافتا إلى أن هذه الوفود تحمل رسائل من أمريكا.

وأشار إلى زيارة رئيس وزراء اليابان إلى إيران، قائلا:

إن لجوء ترامب للسيد شينزو آبي لنقل رسائله إلى إيران، هو بهدف دفع طهران إلى التفاوض، وبالتالي تحقق الفوز في انتخابات 2020.

ونوه عبد اللهيان إلى الحادث الذي تعرضت له ناقلات النفط في بحر عمان والاتهامات التي وجهت لإيران، ومسألة الحصول على إجماع عالمي ضد ايران، قائلاً:

إن مسألة تحقيق إجماع عالمي ضد إيران أمر صعب نظراً لضيق وقت ترامب للدخول في المنافسات الانتخابية.

وأوضح المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي أن "الأمريكيين والسعوديين والصهاينة تدخلوا في المنطقة، لدرجة باتت تواجه ظروف تصدير النفط في المنطقة عدم الاستقرار، ومن الطبيعي أن لا أحد يقبل الاتهامات التي وجهت إلى إيران".