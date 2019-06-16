انقطاع الكهرباء في الأرجنتين وأوروغواي

حرم عطل كبير في نظام إمدادات الطاقة كلا من الأرجنتين وأوروغواي من الكهرباء. بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض أنحاء البرازيل وباراغواي.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية أن حركة سير السكك الحديدية تأثرت أيضا، وكذلك جميع إشارات المرور أصبحت خارج نطاق العمل.

Comenzó el ingreso de generación eléctrica al sistema interconectado de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se inicia el proceso de normalización que demandará varias horas. — Edesur Argentina (@OficialEdesur) June 16, 2019

وتسبب خلل كبير في نظام التوصيل الكهربائي في إبقاء الأرجنتين وأوروغواي بدون كهرباء" حسب Edesur.

WATCH: Sirens blare and cars travel through darkness in Buenos Aires as a massive power failure continues in Argentina and Uruguay #SinLuz #CorteDeLuz pic.twitter.com/0mMpKjTx8c — TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 16, 2019

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لم يتم تلقي معلومات إضافية من مورد الكهرباء حتى الأن.