لبحث عقود النفط... وزير الطاقة الإيراني يستقبل نظيره الروسي في طهران غدا

أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، أن نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، سيزور طهران، غدا الاثنين، لبحث عقود صادرات النفط بين البلدين.

طهران — سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا"، عن أردكانيان، اليوم الأحد 16 يونيو / حزيران: "غد الاثنين سيزور إيران وزير الطاقة الروسي لمناقشة عقود صادرات النفط من إيران إلى روسيا".

وكان السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان أكد ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين إيران، وروسيا، والصين، لمواجهة الإجراءات الأمريكية حيال الاتفاق النووي، مشددا على أن روسيا مصممة على تطوير العلاقات مع طهران.

فيما كشف وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، في وقت سابق اليوم، عن مفاوضات مكثفة تجري بين البنكين المركزيين الإيراني والروسي للتبادلات المالية، مشيرا إلى مجموعة العمل المشتركة بهذا الشأن سوف تعقد قريبا في طهران.

وتستضيف طهران، على مدار اليومين المقبلين، المؤتمر التجاري الثاني بين إيران وشمال القوقاز والاجتماع المشترك الـ15 للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، بينما تنعقد لجنة العمل الثالثة للتعاون بين محافظات موسكو وأصفهان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال مشاركته، أمس السبت، في القمة الخامسة لمجموعة التفاعل وبناء الثقة ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية، والتعاون بين الدول الآسيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وشدد بوتين على التزام روسيا بالاتفاق النووي وأهمية التزام الدول الأطراف به.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار 2018، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران، عبر مرحلتين، الأولى في أغسطس/ آب الماضي، والثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتستهدف صادرات النفط الإيرانية، وقطاعات الطاقة، والتبادلات المالية والمصرفية، وأنشطة البنك المركزي الإيراني.