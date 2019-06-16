الشرطة الفرنسية تطلق النيران على رجل هدد جنودا بسكين

أطلقت الشرطة الفرنسية النيران على رجل هدد عددا من الجنود بسكين في ليون.

وأمام مستشفى دينييت العسكري في شرق المدينة، أصيب المهاجم، بجروح في الساق، حسب وكالة أنباء "رويترز".

🇫🇷 Tentative d'attaque contre une patrouille #Sentinelle à #Lyon: c'est un #soldat du 132e BCAT qui a tiré avec son pistolet mitrailleur dans l'hôpital #militaire. L'homme, blessé à la jambe, portait une djellaba. Une enquête pour "homicide involontaire" a été ouverte. (parquet) pic.twitter.com/CwdMIKovtl — La Plume Libre (@LPLdirect) June 16, 2019

​وقالت مصادر بالشرطة، إن الواقعة قيد التحقيق، ولم تتضح بعد هوية المهاجم أو ودوافعه.

⚡ #Urgent | Un militaire de #Sentinelle ouvre le feu contre un homme armé d’un couteau près d'un hôpital militaire à #Lyonhttps://t.co/ys2qHQKwmz pic.twitter.com/Mq9w22moqY — Sputnik France (@sputnik_fr) June 16, 2019

ووقعت الحادثة أمام مستشفى ديسجنيت للتدريب العسكري بالدائرة الثالثة بالمدينة حوالي الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي.

ووفق لمكتب المدعي العام كان المهاجم يرتدي جلبابا وهدد جنود الحراسة عن مدخل المستشفى، وتم ضربه بالنيران في الساق.