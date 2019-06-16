"خلف الشاورما ركض"... الرئيس الأوكراني يركض من خلال نافورة مياه (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وهو يركض رفقة حرسه الشخصي من خلال إحدى نافورات المياه في حديقة عامة.

المقطع المصور الذي جرى تداوله تم تصويره في حديقة عامة في مدينة ماريبول الأوكرانية.

وظهر الرئيس الأوكراني وهو مرتديا قميصا أبيض ويحاول الركض لإجتياز عدد من نوافير المياه الأرضية ليتردد في البداية قبل أن يندفع رفقة مرافقيه الشخصيين لإجتياز النوافير.

ليتلقى الرئيس الأوكراني سيلا من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها "أنه لايزال يتعين عليه اللعب مع الصغار"، في وقت علق مشاهد آخر قائلا "من خلال النوافير الى الأمام الى أوروبا".

وعلق أحدهم ممازحا "خلف الشاورما ركض".