إسرائيل تتخذ قرارا بشأن أشجار الزيتون

وكشفت هيئة شؤون الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الأحد، عن قرار إسرائيل باقتلاع 2000 شجرة زيتون، حسب وكالة أنباء الأناضول.

امر اسرائيلي بتقطيع آلاف أشجار الزيتون ببيت لحم https://t.co/8JWfNqSEax — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) June 16, 2019

وقال مدير مكتب الهيئة في بيت لحم، حسن بريجية، إن القرار الإسرائيلي يشمل اقتلاع الأشجار بامتداد 1500 متر وبعرض 50 مترا.

وأكد بريجية، أن قرار إسرائيل يتسند دعوى "استمرار فتيان فلسطينيين في إلقاء الحجارة من جهة تلك الأشجار تجاه مركبات الجيش والمستوطنين".