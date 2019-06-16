اليونان تحذر تركيا من عقوبات في حالة انتهاك القانون الدولي

أثينا — سبوتنيك. وأشار تسيبراس إلى أن الاجتماع عقده على خلفية الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص ، حيث تقوم أنقرة بالتنقيب الجيولوجي.
ووفقا له، اليونان بلد قوي، ومؤخرا تمكنت من تشكيل اتحادات وتحالفات دولية أقوى من ذي قبل.
الجدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وتعتبر تركيا أن لديها الحق باستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفينة حفر إليها ما اعتبر عملاً غير قانوني كونه يمس المنطقة التجارية الخاصة لقبرص.
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