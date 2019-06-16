اليونان تحذر تركيا من عقوبات في حالة انتهاك القانون الدولي

صرح رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بعد اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة للشؤون الخارجية والدفاع، بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا في حالة انتهاكها الحقوق السيادية لليونان وقبرص.

أثينا — سبوتنيك. وأشار تسيبراس إلى أن الاجتماع عقده على خلفية الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص ، حيث تقوم أنقرة بالتنقيب الجيولوجي.

وقال تسيبراس في بيان أصدره المكتب الصحفي لرئيس الوزراء: "أول شيء أود أن أقوله هو أن جميع اليونانيين يجب أن يشعروا بالأمان التام. استفزاز تركيا وانتهاك القانون الدولي من جانبها، ليس علامة قوة بلا ضعف".

ووفقا له، اليونان بلد قوي، ومؤخرا تمكنت من تشكيل اتحادات وتحالفات دولية أقوى من ذي قبل.

الجدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وتعتبر تركيا أن لديها الحق باستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفينة حفر إليها ما اعتبر عملاً غير قانوني كونه يمس المنطقة التجارية الخاصة لقبرص.