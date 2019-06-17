وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي يجريان محادثات هاتفية

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الكوري الجنوبي، كانغ كيونغ هوا، الموجود حاليا في موسكو، محادثات هاتفية.

طوكيو — سبوتنيك . وناقش الطرفان خلال المحادثة، القضايا المتعلقة بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية والوضع في شبه الجزيرة الكورية، وتوصل الطرفان إلى وجهة نظر مفادها أن زيارة ترامب التي ستعقد عقب قمة" العشرين الكبار" في مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 حزيران / يونيو الجاري، ستكون فرصة ممتازة لمناقشة سبل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية، فضلا عن ذلك تعزيز العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية الكورية قولها: أن " دبلوماسيا البلدين اتفقا على مواصلة المشاورات الوثيقة".

وستحاول الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية ، خلال زيارة ترامب كسر الجمود في المفاوضات المتعثرة مع كوريا الشمالية بعد القمة الفاشلة للرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في فيتنام. وخلال المحادثة، أثيرت أيضا قضية الهجمات على الناقلات في خليج عمان الأسبوع الماضي.