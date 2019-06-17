وزير الصحة البريطاني يعلن دعمه لترشيح جونسون لمنصب رئيس الوزراء

أعرب وزير الصحة البريطاني، ماثيو هانكوك، عن دعمه لترشيح بوريس جونسون لمنصب رئيس الوزراء، باعتباره "أفضل مرشح" لتوحيد الحزب المحافظ.

موسكو — سبوتنيك. وقال هانكوك، لصحيفة صنداي تايمز" أنا أؤيد بوريس جونسون كأفضل مرشح لتوحيد حزب المحافظين… بوريس قام بحملة منظمة ومن المؤكد أنه سيصبح رئيس وزرائنا المقبل".

وأضاف: نحن بحاجة للالتفاف حوله بفريق قوي يمكنه من توحيد الحزب ومن ثم وحدة البلاد".

وفي وقت سابق نقلت وسائل الإعلام عن وزير الصحة قوله، إنه سيغادر حلبة السباق لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء.

واستقالت ماي من رئاسة حزب المحافظين بعد فشلها في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الانفصال في ثلاث محاولات.

وكان هانكوك، قد أعلن في وقت سابق، إنه سيخوض المنافسة على زعامة حزب المحافظين ليصبح خامس مرشح يعلن عزمه الترشح ليحل محل رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

وسبق هانكوك في إعلان الترشح للمنصب كل من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي ينظر له على أنه المرشح الأوفر حظا، وجيريمي هنت وزير الخارجية الحالي، وروري ستيوارت، وزير الدولة للتنمية الدولية وإيستر مكفي، وزيرة العمل والمعاشات السابقة.