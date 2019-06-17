إيران: يمكننا تعليق إشراف وكالة الطاقة الذرية والعودة لما قبل الاتفاق النووي

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها يمكنها تعليق إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة لما قبل الاتفاق النووي، الذي عقد في عام 2015.

طهران- سبوتنيك وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن بلاده قبلت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية طواعية، وبإمكانها تعليق ذلك.

وتابع كمالوندي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "إيران قبلت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية طواعية في إطار الاتفاق النووي، ويمكنها تعليق البروتوكول الإضافي، وتعليق إشراف الوكالة الدولية بموجب بنوده".

وأضاف كمالوندي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في تقريرها الخامس عشر التزام إيران بتعهداتها… ولن نقلق من التقرير القادم عندما تقول فيه الوكالة إن إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز 300 كيلوغرام".

وأكد كمالوندي "سنعود بشكل سريع إلى مرحلة ما قبل الاتفاق النووي، إذا لم يتم الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق بعد انقضاء المهلة التي منحناها للدول الأعضاء الموقعة".

وأعلنت إيران، في 15 مايو/أيار، عن تعزيزها برنامج تخصيب اليورانيوم ردا على قرار الولايات المتحدة العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية ثقيلة ضد إيران والدول والأطراف التي تقيم تجارة معها.