مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري شمال شرقي نيجيريا

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، عن مسؤولين القول إن "ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم في قرية كوندوغا، على بعد 25 كم من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، ليلة الأحد".

ونفذ تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا، الذي انشق على جماعة "بوكو حرام" المتشددة في 2016، عددا من الهجمات شمال شرقي نيجيريا خلال الشهور القليلة الماضية استهدف بعضها قواعد عسكرية.

وتقول الحكومة إن جماعة "بوكو حرام" و"داعش" في غرب أفريقيا المنافس لها يلفظان أنفاسهما الأخيرة. لكن الجهود المستمرة للقضاء على المتشددين فشلت وما زال الجيش يتكبد خسائر ثقيلة.