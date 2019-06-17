"هواوي" تكشف خسائرها بعد قرارات ترامب

اعترف مؤسس شركة "هواوي" التكنولوجية الصينية، أنه بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها حاليا، من المقرر أن تكون إيراداتها أقل بمقدار 30 مليار دولار عن التوقعات خلال العامين المقبلين.

وقال الملياردير خلال حلقة نقاشية، إن المبيعات في أكبر شركة تكنولوجية في الصين (هواوي) ستبقى على الأرجح راكدة عند حوالي 100 مليار دولار في عامي 2019 و2020، ورغما عن ذلك ستسعى "هواوي" إلى الحفاظ على ميزانية البحث والتطوير، والامتناع عن تسريح العمال، أو اللجوء لبيع الأصول الرئيسية، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وقال رن تشنغ إن "هذه القيود ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط" نمو الشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ "هواوي"، البالغ من العمر 74 عاما، أن قرار بيع الكابلات البحرية الخاصة بالشركة، والذي تم الإعلان عنه في يونيو/حزيران الجاري، كان قرارا تجاريا لا علاقة له بالحملة الأمريكية ضد الشركة.

ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية تستعد لهبوط يتراوح ما بين 40% و60% من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية، وفقا لرويترز.

وقال تقرير نقلا عن أشخاص على إطلاع على هذا الأمر إن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف "أونر 20"، وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج.

وذكر التقرير إن الشركة ستبدأ بيع هذا الجهاز في مناطق بأوروبا من بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو.

وقال إن المسؤولين التنفيذيين بالشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن بيعه ضعيف.

وقال التقرير إن مديري التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطا في حجم المبيعات يتراوح ما بين 40 مليون و60 مليون هاتف محمول هذا العام.

وقالت "بلومبرغ" إن "هواوي" تهدف إلى السيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية بالصين في 2019، من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج. ولم ترد الشركة على طلب من رويترز للتعليق على ذلك.

ووضعت الحكومة الأمريكية شركة هواوي ،أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو أيار تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.