مسؤول رفيع يتعرض لكارثة كبرى في مؤتمر صحفي... وعاصفة سخرية بسبب صورته

تعرض سياسي باكستاني لكارثة كبرى عندما تم بث مؤتمره الصحفي مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي.

وحسب شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية ، تم بث كلمة لشوكت يوساف زاي، وزير إقليمي في شمال غرب باكستان، على الصفحة الرسمية لحزبه على "فيس بوك" يوم الجمعة، في محاولة لجذب الناخبين إلى حلقة حول القضايا المحلية.

لكن الفيديو جذب الانتباه لسبب مختلف تمامًا — لم يكن يوسافزاي معروفًا، قبل أن يتسبب أحد الموظفين بتسميته بمرشح القط، مما يعني أنه ظهر بآذان وشعيرات قطط طوال البث المباشر، لأنه تم وضع خلفية قطة لصورته في أثناء الحديث.

لم يستغرق المعلقون وقتًا طويلاً لملاحظة الخطأ، مع ظهور الكثير من الصور على الإنترنت قبل أن يتم حذف الفيديو الأصلي على عجل، ثم تبع ذلك السخرية التي لا مفر منها على الإنترنت.

وكتب أحدهم على تويتر: "بالأمس، أثناء تغطية مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام في شوكت يوسف زاي، شوهد "مرشح القط "من قبل المشاهدين الذي تمت إزالته في غضون دقائق قليلة". واعترف الحزب في "توضيح" صدر على تويتر.

وأضاف البيان أن "فريق التواصل الاجتماعي للحزب يعتز برواد وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان. نحن نفخر بجلب السياسة الباكستانية إلى الإنترنت".

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂!

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB — Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) June 14, 2019

وقالوا إن الحزب "بحث الأمر مباشرة" واكتشف أن الخطأ البشري هو السبب، مضيفين أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب مثل هذا الحادث في المستقبل".

لكن بحسب الشبكة الأمريكية، يبدو أن يوسف زاي أخذ الأمر على محمل الجد.

وقال مازحا لوكالة الأنباء الفرنسية "لم أكن الوحيد — فقد أصيب اثنان من المسؤولين الجالسين بالقرب مني بفلتر القطط".