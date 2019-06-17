مسؤول كبير: إيران هي المسؤولة عن أمن الخليج وعلى قوات أمريكا الرحيل

قال علي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم الاثنين إن طهران مسؤولة عن أمن الخليج ودعا القوات الأمريكية للرحيل عن المنطقة مع تزايد التوترات في أعقاب هجمات الأسبوع الماضي على ناقلتي نفط.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عنه قوله "قلنا دائما أننا نضمن أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز".

وتابع "موقفنا ما زال كما هو وندعو القوات الأمريكية لإنهاء تواجدها في المنطقة إذ أنها المصدر الرئيسي للأزمة وعدم الاستقرار".

وتشهد منطقة الخليج تحركات أثارت القلق الإقليمي والدولي، إذ أجرت مقاتلات أمريكية، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

ويأتي هذا بعد أن أرسلت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باترويت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادات إيرانية للهجوم ضدها.

وتواجه إيران اتهامات بالمسؤولية عن هجمات بالمنطقة في الآونة الأخيرة، بينها تخريب أربع سفن تجارية سعودية وإماراتية في خليج عمان. وتنفي الحكومة الإيرانية هذه الاتهامات.

ولحقت أضرار بأربع ناقلات نفط، في ما وصفته الإمارات بأنه هجمات تخريبية، في حين أدت هجمات لطائرات بدون طيار على محطتين لضخ النفط في السعودية، نفذها الحوثيون الذين تدعمهم إيران، إلى إغلاق مؤقت لخط أنابيب.

ونفت إيران أن تكون وراء هذه الهجمات، لكن رئيس الأركان المشتركة الأمريكية، مايكل غيلادي، اتهم قوات الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عنها.

وفي الوقت نفسه، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، مع زيادة التوتر كذلك بين واشنطن وطهران.