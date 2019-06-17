وكالة: وزير النفط الإيراني يحسم الجدل حول خلافه مع روحاني ومغادرة منصبه

علق وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الاثنين، على التقارير التي أفادت بنشوب خلافات بينه وبين الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأضاف الوزير أنه "لن يتخلى عن مهامه مع تصاعد الانتقادات بشأن قدرته على بيع النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية"؛ وفقا لرويترز.

وكان مشرع إيراني قال الأسبوع الماضي إن مشادة نشبت بين زنغنه وروحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

كما نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زنغنه قوله "لم تكن لدي أية مشكلة مع السيد روحاني… لا أعلم من يعطي المشرعين مثل هذه الأخبار".

وكانت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء نقلت عن متحدث باسم الحكومة أن إيران لا تعتزم إقالة وزير النفط بيجن زنغنه من منصبه.

كان مشرع إيراني كبير قال الشهر الماضي إنه يجمع التوقيعات في البرلمان لدعم اقتراح لعزل زنغنه بسبب عدم قدرته على درء العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية.

وقال النائب البرلماني هدايت الله خادمي، الشهر الماضي، إنه لم يجمع بعد العدد الكافي من التوقيعات لدفع المقترح قدما. وسبق أن باءت محاولات مماثلة لإقالة زنغنه بالفشل في الأعوام الأخيرة.

وقال المتحدث علي ربيعي "لا تغيير في برنامج عمل الحكومة. زنغنه دائب النشاط وهو من الوزراء الرئيسيين في الحكومة… اسم زنغنه مطروح على الدوام للعزل لكن آمل أن يواصل أداء دوره في الحكومة. دور زنغنه في الوقت الحالي مهم وعلى البرلمانيين أن يساعدوه".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية بعد الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية الست لكبح برنامج طهران النووي.