إيران تعلن اعتقال عملاء لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية

قال مسؤول أمني إيراني كبير، اليوم الاثنين إن طهران كشفت مؤخرا "شبكة تجسس أمريكية كبيرة للفضاء" وفككتها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قوله إن طهران اعتقلت العديد من عملاء المخابرات المركزية الأمريكية بعد تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها.

يتبع…